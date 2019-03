Carl I. Hagen: – Håper PST tar feil

NTB Innenriks

Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble torsdag siktet for å ha tent på parets bil for å vekke mistanke om at en forbrytelse var begått.

– Jeg er i sjokk. Jeg skjønner ingenting. Jeg håper PST tar feil. Nei, jeg er helt målløs av den siste utviklingen i denne saken, sier Carl I. Hagen til VG.

Han har den siste tiden engasjert seg sterkt i Wara-saken. Blant annet har Hagen sagt at han ønsket å anmelde Oslo-politiets påtaleansvarlige i saken for grov tjenesteforsømmelse.

Årsaken var at politiet henla en anmeldelse fra Laila Anita Bertheussen i desember i fjor. Bertheussen anmeldte teatret Black Box etter en forestilling hvor det ble brukt bilder av huset hvor hun og Wara bor. Hun mente teateret hadde krenket privatlivets fred.

Det var i etterkant av forestillingen at det begynte å dukke opp truende meldinger og gjenstander ved parets bolig. Natt til søndag ble parets bil påtent.

