Brann i Oslo slukket – en til sykehus

NTB Innenriks

Det bekrefter operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB klokken 23.30.

Politiet meldte om brannen klokken 22.19 og startet raskt med evakuering. Totalt er 14 personer evakuert, hvor av ti ivaretas av helse på stedet.

Brannen ble slukket klokken 23.10.

– Brannvesenet har finsøkt hele bygget. Det befinner seg én person der, men den personen vil ikke bli evakuert da den ikke blir påvirket av brannen, sier Skott.

Ifølge vitner på stedet brant det i én leilighet.

– Per nå vet vi ikke hvor mange leiligheter som har brent, sier Skott, og tilføyer at det sannsynligvis ikke vil være mulig for de evakuerte beboerne å flytte hjem i natt.