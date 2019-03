Utsetter henting av scooterfølge på fjellet i Snåsa

NTB Innenriks

Aksjonen ble satt i gang ved 22-tiden tirsdag etter at turfølget kontaktet politiet, skriver Trønder-Avisa, som først meldte om saken. De fire var på retur etter å ha sett til en reinflokk.

– De har havarert og veltet med scooteren, men det er ingen personskader, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB ved 2.30-tiden natt til onsdag. Han forteller om vanskelige forhold for letemannskapet som da var nesten fremme.

Langsom fremdrift

– Vi mener vi er i nærområdet til der de har søkt skjul. Men det er null sikt for letemannskapet, så det går sakte fremover, forteller Høyem.

– Det er hardt å være letemannskap under disse forholdene. Det blåser kraftig, og de ser ingenting. I tillegg er det vanskelig terreng de ferdes i.

Seks scootere ble sendt innover på fjellet for hente ned følget, som består av tre menn og en kvinne. Det skal etter forholdene stå bra til med de fire, som sitter ved en skrent.

– Vi har stadig kontakt med dem. De har gravd seg ned, og det står bra til, tross alt, sier operasjonslederen.

Venter på lyset

Litt før klokken 5 skriver politiet på Twitter at et redningshelikopter måtte gi opp et forsøk på å komme fram til de fire.

Kort tid etterpå kom meldingen om at det øvrige letearbeidet også var midlertidig innstilt i påvente av dagslys i området.

