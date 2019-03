SV-politikere nominerer svenske Greta Thunberg til Nobels fredspris

NTB Innenriks

Det er stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Lars Haltbrekken (alle SV) som har nominert den svenske 16-åringen, som i fjor begynte å skulke skolen hver fredag for å rette søkelyset på klimaproblemene.

Gjennom engasjementet Fridays for future har hun siden inspirert ungdommer verden over til å ta skulke skolen hver fredag med krav om at politikerne handler umiddelbart for å bremse de globale klimaendringene.

Fredag 15. mars er det stor internasjonal streik, og elever fra 98 land er ventet å delta.

– Vi har nominert Greta fordi klimatrusselen kanskje er et av de viktigste bidragene til krig og konflikt. Den massive bevegelsen Greta har satt i gang, er et veldig viktig fredsbidrag, sier Øvstegård tilVG.

Natur og Ungdom arrangerer skolestreik i Norge fredag 22. mars, og ifølge organisasjonen er 10.000 ventet å delta fordelt på 40 steder.

«En tildeling av Nobels fredspris til Greta Thunberg og elevstreikene for klima vil være et viktig bidrag for å anerkjenne at klimahandling og fredsengasjement går hånd i hånd, og for å gi styrke til folkelige bevegelser for klimahandling», heter det i nominasjonen fra SVs stortingsgruppe.

