Mann dømt til 17 års forvaring for overgrep mot datteren

I Sunnhordland tingrett ble mannen dømt til fengsel i 19 år, men Gulating lagmannsrett mener gjentakelsesfaren er så stor at han må dømmes til forvaring, skriver Haugesunds Avis.

Ifølge dommen har mannen hatt hyppig og jevnlig seksuell omgang med datteren fra hun var rundt fem år gammel i 1999 til januar 2017. Mannen ble også dømt for å omfattende sosial kontroll over familien og jevnlig utsatt sin samboer og fire barn for fysiske og psykiske avstraffelser.

– Lagmannsretten mener det er risiko for seksuelle overgrep både på kort og lang sikt. Tiltaltes evne til å etablere kontakt med kvinner bidrar til risikoen for seksuelle overgrep i nye relasjoner. Tiltaltes alder, som vil være 68 år etter endt soning av en dom på 17 år, reduser ikke i seg selv risikoen, heter det i dommen.

Mannen er ilagt kontaktforbud overfor samboer og barn på ubestemt tid, og han må betale dem til sammen over én million kroner i oppreisning.

Forvaringsdommen har en minstetid på ti år.

