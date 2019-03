Høyesterett avviser anke fra 19-åring etter skiulykke i Telemark

NTB Innenriks

En ti år gammel jente ble skadd for livet i ulykken. Den danske jenta kjørte sakte ned blå bakke i alpinanlegget Gautefall i Drangedal i Telemark da den da 17 år gamle mannlige skiføreren plutselig kom over et heng og dundret inn i henne i full fart.

Den i dag 19 år gamle skikjøreren ble både tingretten og i lagmannsretten dømt for uaktsom kjøring. I lagmannsretten ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel samt til å betale 75.000 kroner i erstatning til jenta.

Moren sa i julen til NRK at jenta fortsatt sliter med store skader i høyrebeinet og at hun strever psykisk etter det som skjedde. Hun er minst 20 prosent invalidisert.

19-åringen mente han ikke kunne gjort noe annerledes og anket saken til Høyesterett.

