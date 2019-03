NTB Innenriks

Det er organisasjonsutvalget som behandler de nye varslene.

– Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt to nye varsler i 2019, av varierende alvorlighetsgrad. Sakene er under behandling, sier Andersen til Dagbladet.

Han vil ikke svare på om varslene dreier seg om seksuell trakassering, eller om de gjelder tillitsvalgte på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Det er ikke kjent om varslene gjelder samme person.

(©NTB)