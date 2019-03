Atomreaktoren på Kjeller kan bli stengt

NTB Innenriks

Ifølge Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlige korrosjonsskader.

Feilene ble oppdaget da reaktoren under en sikkerhetsgjennomgang har vært tømt for atombrensel og tungtvann. Reaktoren drives av Institutt for Energiteknikk (IFE), som vurderer om den skal stenges.

– Ja, det er en av de tingene vi nå må vurdere, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby.

– Det er sikkerhetskritiske komponenter som er skadd, og det vil være en kostbar og tidkrevende prosess å gjennomføre en reparasjon. Hvor kostbar og tidkrevende vet vi ikke enda. Det er hva vi utreder nå, sier direktøren.

En mulig stenging er noe et styremøte skal ta stilling til 25. april, skriver Teknisk Ukeblad.

IFEs styre besluttet i juni i fjor å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren og ikke søke om ny driftskonsesjon. Dagens konsesjon utløper i 2020.

Hvis Kjeller-reaktoren blir stengt vil ikke Norge lenger ha noen atomreaktorer. Begge er blitt brukt til forskningsformål og Jeep2-reaktoren på Kjeller brukes til grunnforsking i fysikk og til produksjon av legemidler-

