For ett- og toåringenes del har 83,5 prosent barnehageplass, og her er andelen 1,4 prosentpoeng høyere enn i 2017, viser 2018-tallene for barnehagedekning fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant barna mellom tre og fem år er andelen som har barnehageplass, 97,1 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før.

Barnehagene her i landet har 96.100 ansatte, og 47 prosent av barnehagene var offentlige i fjor.

