Wara om truslene mot hjemmet: – Dette er uhyggelig

– Det er uhyggelig, og jeg opplever nok at dette er et angrep på demokratiet, sa Wara til NTB på en improvisert pressekonferanse i Stortingets vandrehall tirsdag ettermiddag.

Det er første gang justis- og innvandringsministeren kommenterer de siste hendelsene. I alt har det vært minst fem tilfeller av trusler og hærverk mot boligen til Wara og hans familie de siste månedene.

Fem tilfeller

I desember i fjor ble det tegnet hakekors og skrevet ordet «rasist» på hus og bil, i januar var det et branntilløp i søppelkassen og i februar ble politiets bombegruppe tilkalt for å undersøke en mistenkelig gjenstand. 4. mars rykket bombegruppa ut på nytt etter funn av et truende brev.

Natt til søndag ble bilen hans påtent utenfor huset. Så langt har politiet og PST ingen mistenkte i saken.

Wara sier likevel at han har full tillit til politiets etterforskning.

– Vi føler oss godt ivaretatt. Jeg opplever at politiet gjør en god jobb både når det gjelder etterforskningen og ivaretakelsen av min sikkerhet. Men vi håper selvfølgelig at det raskt blir en oppklaring av saken, sier han.

– Løpende diskusjon

På spørsmål fra NTB om det stemmer at han selv har takket nei til videoovervåking av hjemmet, viser han til at de kameraene som politiet tidligere har ønsket å sette opp, er på plass.

– Så er det alltid sånn at det er en løpende og dynamisk diskusjon med politiet om hvor nært du vil ha dem. Jeg lever med ganske tett vakthold og føler at huset er beskyttet, sier Wara, som ikke ønsker å spekulere i om hendelsene har sammenheng med en omstridt forestilling på Blackbox-teateret, der bilder av huset hans ble brukt som bakteppe. På Facebook har hans samboer antydet at det kan være en sammenheng.

– Hva tenker du om at dette kan skje så mange ganger uten at noen blir tatt, ville en journalist vite.

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier Wara.

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo opplyste mandag at vaktholdet rundt Wara og familien er styrket etter den siste hendelsen.

Trussel mot demokratiet

Flere politikere har reagert sterkt i kjølvannet av det siste angrepet, særlig på hvordan det i det hele tatt kan skje.

Selv mener Wara hendelsene kan være en trussel mot det åpne norske demokratiet.

– Norsk demokrati har hatt sin styrke i at vi politikere har vært åpne og tilgjengelige og ikke levd bak høye murer. Det mener jeg fortsatt bør være et mål, at vi ikke pakker politikerne altfor godt inn, sier Wara.

Selv har han i størst mulig grad forsøkt å leve livet som før.

– Det er viktig at de som gjør dette, ikke får sette dagsorden for mine uttalelser eller min politiske aktivitet, sier Wara.

