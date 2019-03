Norwegian setter alle Boeing 737 MAX 8 på bakken

NTB Innenriks

«Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre. Selskapet er i tett dialog med luftfartsmyndighetene og Boeing, og følger deres anbefalinger og instrukser. Norwegian vil gjøre sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt» heter det i en pressemelding.

– Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette, følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi beklager til passasjerer som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først, sier flygesjef Tomas Hesthammer i Norwegian.

Norwegian har bestilt 110 Boeing 737 MAX og har fått levert 18 av disse så langt.

Norwegian jobber nå med å omdisponere flyflåten for å begrense konsekvensene, opplyser Norwegian.

Ifølge kilder Finansavisen har vært i kontakt med, kan det koste Norwegian over 15 millioner kroner per dag å sette de 18 flyene på bakken. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til avisen at han mener selskapet vil kunne kreve mye av sine utgifter dekket av Boeing.

Norwegian har mer enn 110 Boeing 737–800 i flåten. Disse vil ikke bli berørt. Det blir heller ikke selskapets Boeing 787 «Dreamliner».