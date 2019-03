NTB Innenriks

Kort tid etter at det kom melding om at Norwegian setter sine MAX-fly på bakken, hadde aksjen falt over 8 prosent. Men Norwegian-aksjen hentet seg inn igjen fram til børsens stengetid.

Hovedindeksen endte opp 0,3 prosent, til 866,5 poeng.

Mest omsatt var Equinor som gikk opp 0,24 prosent, Norsk Hydro som gikk opp 0,57 prosent og Aker BP som gikk opp 0,27 prosent.

