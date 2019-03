Norwegian: Gjør vårt ytterste for å booke om passasjerer

NTB Innenriks

Fem Norwegian-flyginger med flytypen Boeing 737 MAX 8 var på vei til eller fra Norge tirsdag. Flyselskapet har 18 maskiner av denne typen.

– Vi gjør nå vårt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt og jobber med å omdisponere flyflåten, slå sammen flygninger og booker om passasjerer til andre flygninger for å begrense konsekvensene for de reisende, opplyser Norwegian.

Selskapet vil varsle berørte passasjerer via tekstmelding og på hjemmesidene. Det er også mulig å spørre flyselskapet via sosiale medier eller telefon.

Norwegian sier at alle maskiner som allerede er i lufta tirsdag ettermiddag, enten vil fortsette dit de skal eller returnere fra avreisestedet.

Trafikken ved Oslo lufthavn gikk tilnærmet som normalt tirsdag ettermiddag, ifølge flyplassens nettsider.

Flyulykke i Etiopia

Det er flyulykken i Etiopia gjør at Norwegian setter alle sine 18 fly av typen Boeing 737 MAX 8 på bakken midlertidig.

En gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort viser at til sammen fem flyginger knyttet til Oslo var berørt tirsdag ettermiddag.

En avgang som er ankommet fra Warszawa til Oslo, står allerede på bakken. Et fly fra Milano på vei til Oslo var ved 16-tiden over Tyskland. En avgang fra Oslo er allerede landet på Madeira. En flyging er på vei fra Oslo til Malaga og er i lufta over Danmark, mens et fly er på vei fra Oslo til Gran Canaria og ligger utenfor Portugal tirsdag ettermiddag.

Ekstra sitteplasser

Avinor opplyser til NTB at de forsøker å legge til rette på Oslo lufthavn for passasjerene som blir berørt.

– Vi har satt opp en del ekstra sitteplasser ved serviceskranken til Norwegian. Spørsmål om kabalen for dagene framover må Norwegian selv svare på. Det har vi ikke kunnskap om, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Avinor har ikke fått informasjon om Norwegian-avganger til eller fra flyplassene andre steder i landet er berørt.

