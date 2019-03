NTB Innenriks

Det nye navnet blir gjort kjent på en pressekonferanse på Oslo sentralstasjon tirsdag formiddag klokken 9.

Tog- og busselskapet opplyser at navneskiftet og bakgrunnen for endringen er tema for pressekonferansen der både styreleder Dag Mejdell og konsernsjef Geir Isaksen vil være til stede.

