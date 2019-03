Merkevareekspert om nytt NSB-navn: – Påtatt

NTB Innenriks

– Det første som slår meg, er at navnet Vy virker påtatt sier Sinding til NTB.

Han mener at det nok ikke akkurat blir noen hurrastemning landet rundt over det noe lite kundeorienterte merkenavnet og peker på at NSB-direktør Geir Isaksen mener navnet utfyller selskapets visjon, men samtidig er uklar på hva visjonen egentlig er.

– Dette lukter profesjonelt reklamebyråspråk. Dette er en typisk språkform fra reklamebyråer for å underbygge argumentasjonen for et navn eller en annonse, mener Sinding.

– Hva dette har med tog og buss å gjøre kan man jo lure på, sier han.

– Blir dyrere

Han er også skeptisk til at prislappen ender på 280 millioner kroner, og han tror at Vy må bruke mye mer penger på dette framover.

– Vi vet heller ikke noe om hva slags undersøkelser som er foretatt i forbindelse med navnevalget. Det er vanlig med markedsundersøkelser og gruppesamtaler for å måle reaksjonen, det skulle ha vært interessant å vite om de har gjort dette, sier han.

Sinding stiller også spørsmålet om dette er riktig bruk av penger og spør seg om ikke selskapet kunne ha brukt millionene som dette koster, på å ansette flere folk. Han peker på at folk ikke kommer seg på jobb fordi togene står, og at det nylig kom fram at hovedproblemet ikke er for få tog, men at selskapet ikke har råd til å ansette folk til å kjøre dem.

Enig med Språkrådet

Sinding er enig med Språkrådets direktør Åse Wetås, som reagerer på at navnet ikke sier noe om hva selskapet driver med, og at det ville ha vært bedre hvis NSB ble beholdt som en ren forkortelse fordi navnet er så godt innarbeidet.

Samtidig har han også noen positive ord å komme med.

– Merkevaremessig er det riktig tenkt, det er en moderne logo og et moderne design – dog noe uleselig grafisk uttrykk – og man har funnet et navn som skal understreke det som står i visjonen. Men hva er egentlig visjonen? spør han til slutt.

(©NTB)