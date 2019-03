Forsvarsministeren om fregatt: – Det er verre enn jeg hadde trodd

NTB Innenriks

Det er første gang forsvarsministeren var om bord i skipet etter havariet.

– Det er sterke bilder og omfattende skader. Å komme inn og få se det på nært hold gjør virkelig inntrykk. sier han til NTB.

– Jeg var her uka etter havariet og møtte mannskapet, og de fortalte hva som skjedde den natten. Nå fikk jeg se de lugarene de kom ut fra og de omgivelsene de jobbet i, og det gjør veldig sterkt inntrykk. fortsetter forsvarsministeren.

Todelt arbeid

Det videre arbeidet er todelt, hvor den ene delen handler om å berge viktige deler, mens den andre delen handler om å finne ut om fregatten kan tas i bruk igjen.

– I løpet av våren får vi en nærmere tilstandsrapport som forteller oss litt om hva mulighetene kan være, forklarer Frank Bakke-Jensen.

Han har fått opplyst at mellom 1.500 og 2.000 av de omtalte 2.500 delene som regnes som prioriterte, er hentet ut fra havaristen.

– De har et imponerende program for å ta vare på så mye som mulig. Og så er det jo selvfølgelig usikkerhet. Den har ligget veldig lenge under vann, sier forsvarsministeren.

Kolliderte med tankskip

Tidligere har han opplyst at kostnadene for bergingen så langt er rundt 640 millioner kroner, og dette er fortsatt beløpet han opererer med.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november i fjor ved Stureterminalen i Hordaland. Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og ble fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold har bidratt til at hevingen har blitt utsatt flere ganger.

Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.

