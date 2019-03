Søk etter Trine Frantzen på gravplass i Bergen

NTB Innenriks

Ifølge Bergens Tidende startet politiet og representanter for selskapet Cowi mandag morgen skanning av graver. En teori er at hun ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os mai 2004. To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø, og politiet ble sterkt kritisert for å ha ventet hele tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet, til de begynte å etterforske saken som et mulig drap.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist skal ha blitt sett, skriver Bergens Tidende.

