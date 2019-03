Minnestund for norsk Røde Kors-ansatt savnet etter flystyrten i Etiopia

NTB Innenriks

Røde Kors bekreftet søndag at Aadland fra Bergen er blant de savnede etter at et fly fra Ethiopian Airlines styrtet på vei til Nairobi søndag.

– Det er med stor sorg vi har mottatt denne forferdelig triste nyheten, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Røde Kors har ikke mottatt noen bekreftelse fra flyselskapet eller myndighetene, og Aadland har derfor status som savnet.

– Vi frykter at Karoline Aadland er blant de omkomne, og vi har informert hennes nærmeste om dette. Våre tanker er nå med dem i denne vanskelige tiden, sier Apeland.

28- åringen er økonomiarbeider i internasjonal avdeling i Røde Kors. Da ulykken skjedde var Aadland på jobb i regionen.

Ingen overlevde da Boeing 737-flyet fra Ethiopian Airlines med 149 passasjerer og et mannskap på åtte styrtet mellom Addis Abeba og Kenyas hovedstad.

