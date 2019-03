Mannen funnet omkommet i snøskred i Sunnmørsalpene

NTB Innenriks

Mannen ble funnet klokken 16.03 mandag og ble hentet ut av området rundt klokken 17.30, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet og mannskap fra skredgruppen i Røde Kors deltok i søket. Skredgruppen begynte leteaksjonen like før 14.30 mandag og fikk inn signaler fra skredsøkeren til den omkomne.

En kvinne var sammen med mannen da skredet gikk, og det var hun som meldte fra om hendelsen. Hun ble selv tatt av skredet, men kom seg ut og søkte og gravde fram mannen.

– Men på grunn av omstendighetene og for sin egen sikkerhet så har hun da måtte ta seg en annen plass for å komme i kontakt med politiet opplyste innsatsleder Stian Vikås i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK sent lørdag kveld.

Skredet gikk i Sykkylven kommune i retning ned mot Langsætra og ble meldt fra politiet klokka 16.33. Brunstadhornet er 1.524 meter høyt og turen opp betegnes som ekstra krevende på UT.no.

(©NTB)