Imran Saber frifunnet for grovt heleri

Saber (39) har forklart at pengene var inntekter fra blant annet salg og promotering i perioden 1994 til 2009, deriblant fra DJ-oppdrag og at han var med på å arrangere konserter.

Saber ble i Oslo tingrett i januar funnet skyldig i heleri for til sammen rundt 3,3 millioner kroner og dømt til halvannet års betinget fengsel.

Tingretten mente millionbeløpet stammet fra forskjellige kriminelle handlinger – hvorav nesten halvparten ifølge retten hadde sitt opphav i den såkalte koffertsaken, der Nokas-dømte David Toska i 2005 ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Saber anket saken over bevisvurderingen. Lagmannsretten mener det ikke kan utelukkes at Saber har skaffet pengene på lovlig vis, og han ble dermed frifunnet. Broren var tiltalt for medvirkning til heleri, men også han ble frifunnet.

I tingretten ble Saber funnet skyldig i å ha framsatt en trussel i 2010 og i brudd på finansieringsvirksomhetsloven på 2000-tallet. På grunn av uvanlig lang saksbehandlingstid ble straffen for disse forholdene fastsatt til en bot på 5.000 kroner, som ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år.

Imran Saber er en kjent størrelse i det kriminelle miljøet på Østlandet og har fått kallenavnene «Onkel Skrue» og «David Toskas finansminister».

