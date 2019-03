Familien til Karoline Aadland setter pris på medfølelsen

NTB Innenriks

I en melding via NTB opplyser familiens kontaktperson Bjørn Richard Johansen at de mottok budskapet om at Aadland var om bord i ulykkesflyet med sjokk og vantro.

Karoline Aadland var gift, men hadde ingen barn. Den nærmeste familien er nå samlet i Bergen.

– Familien setter stor pris på engasjementet og medfølelsen som kommer til uttrykk i omtalen av Karoline, men ber om mest mulig ro til å bearbeide den ufattelige sorgen og tragedien som har rammet dem, opplyser Johansen.

Mandag opplyser Utenriksdepartementet til Bergensavisen at 28-åringen fra Bergen er bekreftet død.

– De pårørende er varslet og er tilbudt konsulær bistand, sier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD.

Karoline Aadland var ansatt som økonomimedarbeider i Røde Kors og har tidligere arbeidet både i UNICEF og i Leger Uten Grenser. Hun hadde sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Aadland hadde også opprettet og var leder for stiftelsen SOMTO i Norge. SOMTO står for «Somesha Mtoto», som er swahili, og betyr «Utdann et barn». Familien opplyser at SOMTO nå vil bli omdannet til en minnestiftelse for henne.

