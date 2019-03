«Mistenkelig» funn i søket etter forsvunne Trine Frantzen

NTB Innenriks

Politiet undersøker graver på Øvsttun gravplass i Bergen, i samarbeid med selskapet Cowi, skriver Bergensavisen. Søket er avklart med de pårørende.

– Vi ser noe som er mistenkelig, men kan ikke slå fast noe, sier Bjørn Kvisvik, seksjonsleder i Cowi til avisa etter mandagens søk.

Sammen med hydrogeolog Christian Rekve Bryn undersøkte han gravene.

Avisa skriver at området som betegnes som mistenkelig, er i nærheten av gangbroen som leder fra kapellet og over til gravplassen. Her ble det gjort grundige undersøkelser.

Fokus på tolv grader

Politiet er spesielt interessert i tolv graver som ble åpnet rundt forsvinningstidspunktet.

– Vi geoskanner området ved tolv graver som skal sjekkes. Dette er graver fra perioden april og halve mai i 2004, sier etterforskningsleder Kenneth Berg til Bergensavisen.

Resultatet av søkene vil ifølge avisen være avgjørende for om politiet vil åpne én eller flere graver. Det vil ta en ukes tid før man får endelige svar fra skanningen.

Formålet med geoskanningen er å se om det kan ligge flere personer i gravene enn det som er meningen.

Henlagt og gjenåpnet

31 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i mai 2004.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø, og politiet ble sterkt kritisert for å ha ventet hele tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet, til de begynte å etterforske saken som et mulig drap.

Politiet har ingen nye mistenkte i saken. Politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier det vil gjennomføres en obduksjon av Frantzen om hun blir funnet.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist skal ha blitt sett. En teori er at hun ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

– Nå håper jeg bare vi finner henne slik at vi får avsluttet 15 års lidelse. Livskvaliteten er borte. Alt har handlet om å finne Trine, sier søsteren, Mona Sørensen, til Bergens Tidende.

