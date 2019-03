Mann gravd fram fra snøskred ved Harstad

NTB Innenriks

Politiet opplyser at tilstanden hans er uviss og at han ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med et Sea King redningshelikopter. Helsepersonell ga først hjerte- og lungeredning på stedet.

Helikopter og frivillige rykket ut til øya etter å ha mottatt meldingen om raset. Både ambulansehelikopter og et Sea King redningshelikopter var på vei.

Politiet meldte om raset klokka 17.25 søndag. En time senere opplyste de at mannen var funnet og gravd fram.

Til Nordlys opplyser operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt at det var to personer i turfølget.

Raset gikk i Bjørnådalen ovenfor ferjeleiet.