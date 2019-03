Ingen mistenkte etter brannen i Waras bil

NTB Innenriks

Politiet ble varslet om brannen av en forbipasserende klokken 1.41 natt til søndag. Bilen til justisministeren sto parkert utenfor huset hans i Oslo. Det var VG som først omtalte saken.

Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST, som bekrefter at de ser brannen i sammenheng med tidligere hendelser knyttet til justisministeren.

Ved 18-tiden søndag sier PST til NTB at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken.

– Det er ikke noe nytt i saken, og det er ingen mistenkte. PST vil fortatt ha en bred etterforskning, og hendelsen i natt inngår i etterforskningen og det er naturlig at den ses i sammenheng med de tidligere hendelsene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken.

Han vil ikke konkretisere hvilke etterforskningskritt som er tatt eller blir tatt, men sier saken har høy prioritet i PST.

Holdt vakt

Politiet holdt natt til søndag vakt utenfor justisministerens bolig, også med tanke på at det tidligere har vært framsatt trusler mot ham. I desember ble både huset og bilen nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen ble forsøkt påtent.

– Det er aspekter av saken som gjør at vi ser svært alvorlig på den, sa seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB da.

I februar ble det funnet brennbar væske under justisministerens bil, og forrige lørdag rykket politiet ut til Wara da han mottok et brev med truende innhold.

– Ubehagelig

Da statsråden i desember uttalte seg om truslene, plasserte han dem i politisk kontekst og betegnet det som et angrep på demokratiet.

– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig, sa han.

– En ting er å rette verbalt skyts mot en politiker som gjør en jobb. Noe helt annet er å gå inn mot familien hans, sa Wara da, samtidig som han understreket at man uansett ikke skal fremme trusler.

Politikere reagerer samlet

En rekke politikere har reagert unisont mot truslene mot justisministeren.

– Denne typen handlinger er en trussel mot vårt åpne og demokratiske samfunn. Politikere skal kunne påta seg verv for fellesskapet uten frykt. Brannstiftelse, hærverk og truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara og hans familie er helt uakseptable, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Venstre-leder Trine Skei Grande reagerer også kraftig.

– Det er et sterkt angrep på ytringsfriheten. Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv i vanlige hus nær folk, sier hun til NTB.

KrF-politiker Knut Arild Hareide skriver på Facebook at «dette ikke bare er et angrep mot Wara og hans familie, men mot det åpne samfunnet vi ønsker med nær kontakt mellom politikere og folket».

– Det er ofte en belastning å være nærstående av politikere. Vi forstår og føler med familien Wara i det ubehag og den utryggheten de opplever nå, skriver Hareide.

