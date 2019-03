Rolig natt i Holmenkollen og god stemning ved femmila

NTB Innenriks

Fjorårets kalas i Holmenkollen endte i skandaløse tilstander, med kaos ved T-banen og flere skadde, slåssing og et voldsomt fylleslag. I tillegg lå det enorme mengder søppel igjen i skogen.

Det er derfor satt inn ekstra beredskap rundt Holmenkollen skifestival i år. Betydelig flere vakter og politi er satt inn rundt arrangementet. I tillegg til flere gjerder og søppelkasser. Skifesten er samtidig fremskyndet til klokken 10 nettopp for å hindre bråk.

Tiltakene ser foreløpig ut til å ha hatt god effekt, melder NRK.

– Vi har hatt folk der oppe stort sett hele natten. Vi har bare fått meldinger om at det har vært veldig god stemning blant dem som har overnattet. Går det like bra som det har gått til nå, så blir vi veldig glad for det, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til NRK.

Rundt 2.000 mennesker overnattet i Nordmarka natt til lørdag, opplyser politiet til VG.

