Fyll og masseslagsmål i Holmenkollen etter rolig start

Rundt 30.000 mennesker er til stede på skifesten i Holmenkollen i forbindelse med femmila. Det så lenge ut til å gå knirkefritt for seg, men utover formiddagen meldte politiet om ordensforstyrrelser flere steder.

Bare på en halvtime var det to-tre tilfeller av ordensforstyrrelser, opplyser politiet i 12-tiden lørdag formiddag.

– Folk knuffer, slåss og er beruset, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Én skadd i masseslagsmål

Det kom nylig inn en melding om et masseslagsmål med 20–30 personer i alderen 16 til 20 år som skal ha skjedd i rød sone i Marka, langs løypetraseen, opplyser politiet.

– Vedkommende som ble slått bevisstløs, er 16. Han er nå ved bevissthet og fraktet bort av helsepersonell, sier Stokkli til Aftenposten.

Videre er en person er anholdt for ordensforstyrrelse fordi han var «meget ufin og aggressiv overfor andre publikum», skriver politier på Twitter.

Operasjonslederen opplyser at det også er en del overstadige berusede ungdommer som trenger helsehjelp.

Iverksatte flere tiltak

Fjorårets kalas i Holmenkollen endte i skandaløse tilstander, med kaos ved T-banen og flere skadde, slåssing og et voldsomt fylleslag. I tillegg lå det enorme mengder søppel igjen i skogen.

Det er derfor satt inn ekstra beredskap rundt Holmenkollen skifestival i år. Betydelig flere vakter og politi er satt inn rundt arrangementet. I tillegg til flere gjerder og søppelkasser. Skifesten er samtidig fremskyndet til klokken 10 nettopp for å hindre bråk.

– Jeg har inntrykk at det har gått roligere for seg i år sammenlignet med i fjor. Det har vært mye festing ute i skogen, men politiet og vekterne har håndtert mesteparten av det, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB.

En del publikummere har begynt å bevege seg nedover mot sentrum.

– Utslippet fungerer bra så langt. Mitt beste tips er å smøre seg med tålmodighet. Ta det pent og rolig og vær forberedt på at det kan bli køer, sier Nordskar.

En rolig natt

Politiet meldte lørdag morgen om en rolig natt uten ordensforstyrrelser.

– Vi har hatt folk der oppe stort sett hele natten. Vi har bare fått meldinger om at det har vært veldig god stemning blant dem som har overnattet. Går det like bra som det har gått til nå, så blir vi veldig glad for det, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til NRK.

Rundt 2.000 mennesker overnattet i Nordmarka natt til lørdag, opplyser politiet til VG.

