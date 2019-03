Tolv års forvaring for voldtekt og mishandling

NTB Innenriks

Lofoten tingrett mener den ene av kvinnene levde under et vedvarende fryktregime i sju år.

Den omfattende dommen beskriver hvordan den andre kvinnen har vært utsatt for mer enn ti voldtekter der hun var ute i stand til å motsette seg handlingene.

Mannen har erkjent straffskyld for det meste i tiltalen. Han er tidligere dømt til fengsel i fire år og to måneder for å ha begått overgrep da han selv var tenåring.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale kvinnene og to barn oppreisningserstatning på totalt 925.000 kroner.

