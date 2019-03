Politiet før skifest i Oslo: – Vi har kontroll

NTB Innenriks

I løpet av helgen skal det være verdenscuprenn i kombinert, langrenn og hopp.

Fjorårets kalas endte i skandaløse tilstander, med kaos ved T-banen og flere skadde, slåssing og et voldsomt fylleslag. I tillegg lå det enorme mengder søppel igjen i skogen.

– Jeg håper selvfølgelig at vi ikke skal få den overstadige beruselsen som vi så i fjor, sier stabssjef Martin Strand i Oslo-politiet til NTB.

Samtidig er han fullt klar over at mange nok kommer til å helle innpå med alkohol – i år som tidligere år. Inne på selve arenaen er forholdene kontrollerte, men ute i skogen tar folk seg større friheter.

– Vi håper at folk så TV-bildene fra i fjor og skjønner at det ikke er slik vi skal feire VM-heltene våre, sier Strand.

Før årets arrangement har arrangørene, kollektivselskapene, kommunen og politiet planlagt nøye for å unngå en ny skandale.

Strand tror egentlig ikke det blir så mye uforutsett å gjøre for politiet og regner med at folk drar til Kollen for å ha det gøy og ikke lage bråk.

– Totalt sett har vi god kontroll på det som skal foregå. Det vil uten tvil bli mye folk og litt kaos for å komme seg derfra med kollektivtransport. Det er rett og slett ikke mulig å få transportert alle til byen samtidig. Vi håper at noen kan ta beina fatt, eller ta med skiene for å komme seg ut av området, sier han.

