Ny innstramming om midlertidig opphold i utlendingsloven

Det opplyser regjeringen i en pressemelding fredag. Heretter blir det et lovpålagt krav for å kunne få og beholde en oppholdstillatelse i Norge at utlendingen faktisk oppholder seg i Norge, og at utlendingen gjør det mesteparten av tiden.

Den nye bestemmelsen i utlendingsloven trer i kraft 1. april. Lovbestemmelsen er en videreføring av gjeldende praksis i utlendingsforvaltningen.

Endringen ble foreslått av regjeringen og vedtatt av Stortinget våren 2016.

Med denne endringen er alle lovforslag som ble vedtatt i forbindelse «Innstramninger II»-proposisjonen, bedre kjent som asylforliket, satt i kraft, opplyser regjeringen.

