Mann dømt til fengsel for vold mot to menn ute på byen

Han må også betale de fornærmede totalt 52.696 kroner i erstatning, 50.000 av det som oppreisning, ifølge Bergens Tidende.

Hendelsen skjedde på vårparten i fjor. Den ene fornærmede, en 21-åring, ble ifølge dommen slått ned på utestedet Metz i Bergen i mars. Noen måneder senere, natt til 18. mai, slo 23-åringen ned en mann i 30-årene i en taxikø.

23-åringen har erkjent forholdene, men har forklart at han var svært full under hendelsen på utestedet Metz og at han ikke husker det som skjedde.

Retten kommer til at slaget mot 21-åringen skal regnes som en grov kroppsskade, men er i tvil om slaget kom uprovosert. Årsaken er at det i forkant var «kontakt mellom tiltalte og fornærmedes venninner, der tiltalte hadde blitt viftet bort».

Hendelsen i taxikøen ble fanget opp på overvåkingskameraer i området, og viser at 23-åringen sparker fornærmede to ganger i ansiktet. Sparkene kom mens offeret lå på alle fire, og var på vei til å reise seg opp igjen etter å ha blitt dyttet eller slått. Den tiltalte har forklart at 30-åringen var ufin mot ham i forkant av volden. Retten kaller volden «alvorlig og rå».

23-åringen fikk strafferabatt blant annet for tilståelsen og fordi han ikke har prøvd å bortforklare volden.

