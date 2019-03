Grande hyllet metoo i landsmøtetalen

NTB Innenriks

– I januar ble jeg likestillingsminister. Og jeg må bare si med en gang: Det handlet ikke et øyeblikk om at noen skulle slippe gå i Pride-paraden. Det handlet om at Venstre gikk inn i forhandlingene med et sterkt ønske om å ta ansvar for og ledelse på et usedvanlig viktig felt. Og det fikk vi til, sa Grande etter å ha blitt tatt imot med jubel og stående applaus.

Hun trakk også fram metoo-kampanjen, og varslet et nytt lovforslag.

– Det har gått halvannet år siden metoo brøt løs. En revolusjon som endelig klarte å synliggjøre hvordan skjeve maktstrukturer, særlig i arbeidslivet, systematisk kan åpne for seksuell trakassering mot kvinner. En revolusjon som ikke må ta slutt etter halvannet år. Derfor kommer Venstre i regjering snart til å legge fram et nytt lovforslag, som gjør at seksuell trakassering i arbeidslivet kan bringes inn for Likestillingsnemnda. I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. Nå vil vi senke terskelen for å ta det opp, sa Grande.

Hun fortsatte med å takke alle de som har stått fram med sine metoo-historier.

– Til alle dere som sto fram, vil jeg si: takk for motet deres. Takk for at dere sto fram. Og til helsike med dem som kjempet mot dere, sa Grande til jubel og lang applaus fra salen.

(©NTB)