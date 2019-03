Grande droppet A-ordet

NTB Innenriks

Likestillingsministeren hadde ikke tid til å gå i tog fredag. Hun leder et parti som mange sier er i krise, et ord hun ikke har villet ta i sin munn. Da hun talte til landsmøtet som er samlet i Trøndelag, var det også et annet ord som glimret med sitt fravær. I en gjennomgang av viktige seire i kvinnekampen ble ikke abortloven nevnt.

– Jeg hadde behov for å vise at kvinnekampen ikke bare handler om abort, sier Grande, som også er likestillingsminister, til NTB.

Hun nevnte både p-pillen og stemmerett for kvinner, og listet opp sterke kvinner som har stått fremst i kampen. Men på dagen da mange planlegger i å gå i tog under parolen «Forsvar abortloven», ble altså denne saken utelatt fra Grandes tale.

– Det er utrolig mange områder hvor vi har mye å gjøre. Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsliv, og mange opplever overgrep. Så hadde jeg også lyst til å vide ut likestillingskampen, sier Grande og viser til skeives og funksjonshemmedes rettigheter.

Krfs abortseier mobiliserer

Det var spådd sterkt i 8. mars-tog rundt om i landet, spesielt på grunn av KrFs gjennomslag om å frata kvinner mulighet til selv å avgjøre om de vil ha fosterreduksjon, dersom de er gravid med flerlinger.

På spørsmål om hva hun tenker om at regjeringen hun sitter i, bidrar til en slik mobilisering på kvinnedagen, svarer Grande:

– Jeg syns det er kjempebra at folk går i 8. mars-tog, og jeg tror de kommer til å samle seg under mange paroler. Jeg håper virkelig at likestillingskampen er viktig også på mange andre områder, sier hun.

Hun holder seg dermed til strategien partiledelsen har lagt for å komme ut av uføret partiet er i: Partiet må snakke mindre om tapene. Samtidig skal de snakke mer om seirene. En av de store seieren fikk da også partiet servert av finansminister Siv Jensen (Frp) kort tid før landsmøtet åpnet: At oljefondet trekker seg ut av noen olje- og gasselskaper.

Venstre har strevd lenge med oppslutningen, men strategien med å kapre velgere ved å bli mer synlig i regjering, har så langt ikke slått til. I stedet har prisen ved samarbeid og kompromisser blitt stadig tydeligere. Ikke bare abortsaken, men også saken om gruvedrift og fjorddeponi i Finnmark.

– Vi har ikke vært flinke nok

I talen innrømmer Grande også at hun og partiledelsen har gjort noen feil:

– Vi har ikke vært flinke nok til å følge opp de sakene som dere som jobber lokalt plukker opp. Der må vi skjerpe oss. Der må jeg skjerpe meg, sa hun i talen.

Hun kom også med en bønn om samhold i laget som nå starter den lange valgkampen på bunnivå.

– Vi må fremsnakke hverandre. Vi må hjelpe hverandre til å formidle alt det vi får til. Og vi må hjelpe hverandre med å vise at Venstre betyr en forskjell, sa hun.

– Vi har en stor utfordring foran oss. En utfordring som akkurat nå kanskje oppleves som litt i overkant stor, men som på ingen måte er umulig. Som vi må løse som et lag. Som jeg lover å hjelpe dere med å løse lokalt, og som dere må hjelpe meg med å løse nasjonalt, sa hun.

