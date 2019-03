Grande: Kvinnekampen handler ikke bare om abort

NTB Innenriks

– Jeg hadde behov for å vise at kvinnekampen ikke bare handler om abort, sier Grande, som også er likestillingsminister, til NTB.

Hun nevnte både p-pillen og stemmerett for kvinner, og listet opp sterke kvinner som har stått fremst i kampen. Men på dagen da mange planlegger i å gå i tog under parolen «Forsvar abortloven», ble altså abortloven utelatt fra Grandes tale.

– Det er utrolig mange områder hvor vi har mye å gjøre. Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsliv, og mange opplever overgrep. Så hadde jeg også lyst til å vide ut likestillingskampen til andre områder der jeg er glad for at Venstre nå har en hånd på rattet, sier Grande, og viser til funksjonshemmede og skeives rettigheter, som hun også tok opp i talen.

Krfs abortseier mobiliserer

Det er blitt spådd sterkt oppmøte i kveldens 8. mars-tog rundt om i landet, spesielt på grunn av KrFs gjennomslag om å frata kvinner mulighet til selv å avgjøre om de vil ha fosterreduksjon, dersom de er gravid med flerlinger.

På spørsmål om hva hun tenker om at regjeringen hun sitter i, bidrar til en slik mobilisering på kvinnedagen, svarer hun:

– Jeg hadde også gått i 8. mars-tog i dag om jeg hadde hatt mulighet. Jeg syns det er kjempebra at folk går i 8. mars-tog, og jeg tror de kommer til å samle seg under mange paroler. Jeg håper virkelig at likestillingskampen er viktig også på mange andre områder, sier hun.

Metoo – en revolusjon

Grande brukte den første delen av talen til å snakke om likestilling, og viste til at hun altså tok over ansvaret for likestillingsfeltet da hun ble kulturminister i januar.

– Det har gått halvannet år siden «metoo» brøt løs. En revolusjon som endelig klarte å synliggjøre hvordan skjeve maktstrukturer, særlig i arbeidslivet, systematisk kan åpne for seksuell trakassering mot kvinner. En revolusjon som ikke må ta slutt etter halvannet år, sa hun.

Hun varslet at Venstre og regjeringen snart vil legge fram et lovforslag om at seksuell trakassering i arbeidslivet kan bringes inn for Likestillingsnemnda.

– I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. Nå vil vi senke terskelen for å ta det opp, sa Grande.

Dette er i tråd med det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varslet i november.

I landsmøtetalen takket Grande alle dem som har stått fram med sine metoo-historier.

– Til alle dere som sto fram, vil jeg si: Takk for motet deres. Takk for at dere sto fram. Og til helsike med dem som kjempet mot dere, sa Grande og mottok lang applaus fra salen.

