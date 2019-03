Elever fra Lillehammer i Byrkjelo-ulykken

NTB Innenriks

Én person er alvorlig skadd og er fløyet til Førde sykehus med luftambulanse.

Ytterligere sju er kjørt til samme sykehus i ambulanse og én person er brakt til lokal legevakt for sjekk. Disse betegnes som lettere skadd.

Det var i alt ni personer og tre biler involvert i ulykken som skjedde ved Bergheimsvatnet på E39 i Gloppen kommune klokka 17.46 fredag ettermiddag.

– Vi har fått et bilde av hendelsesforløpet. Den ene bilen har fått en sleng, før den har kjørt inn i to andre biler, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

NTG-elever involvert

Blant bilene var en personbil med fire elever og en lærer ved NTG Lillehammer, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi fikk beskjed omtrent med det samme ulykken hadde skjedd. Og ut ifra de opplysningene vi har, så har det etter forholdene gått bra med alle sammen, sier rektor Kjell Arne Steira ved NTG Lillehammer til avisen.

Ifølge avisen var elevene på vei til et skirenn i Jølster. En av elevene blir liggende til observasjon til lørdag. De pårørende og ansatte ved skolen er varslet om ulykken.

Beslaglagt førerkort

En av bilførerne, en mann i 20-årene, har fått beslaglagt førerkortet. Operasjonslederen sier det er mistanke om uaktsom kjøring. De vil avhøre de involverte og etterforske hendelsen.

Etter ulykken gjorde politiet tekniske undersøkelser på stedet og dirigerte trafikken forbi ulykkesstedet. Veien ble åpnet i 22-tiden fredag kveld.

De tre bilene hadde store materielle skader etter kollisjonen, og et av kjøretøyene havnet på taket.

Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte først at de sendte et redningshelikopter til ulykkesstedet, men det returnerte til Florø da det ikke var behov for det, melder NRK.

(©NTB)