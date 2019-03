Dronning Sonja deltok på frokost for å styrke minoritetskvinner

NTB Innenriks

Dronningen deltok på frokosten hvor utfordringer knyttet til minoritetskamp og styrking av minoritetskvinner var tema. Organisasjonen Mira-senteret, som jobber for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge, arrangerte frokosten.

Organisasjonen fyller 30 år i år.

Siden 2016 har dronning Sonja vært beskytter for Mira-senteret, et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Arrangementet fant sted på Melahuset i Oslo. Leder Fakhra Salimi i Mira-senteret holdt tale, i likhet med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og samfunnsdebattant Nancy Herz.

Slampoet Sofia Estifanos framførte et dikt, mens Tseng Wei Ting og Sibusisiwe Ncube sto for musikalske innslag.

