Bolighus i brann i Sandefjord

Sørøst politidistrikt meldte om brannen via Twitter klokka 0.13 natt til fredag. Nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling fra et hus i Vesterøyveien i Vestfold-byen. Brannvesenet melder 00.55 at boligen er gjennomsøkt, og at det ikke er noen personer i bygget.

– Vi fikk melding klokka 0.04 om at røyk fra et hus som er under oppussing. Vi vet foreløpig ikke mye om omfanget av brannen eller hvordan den har oppstått, utover at det er åpne flammer fra loftet, sier operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Per Arne Amundsen til NTB.

Brannvesenet jobber på stedet, der det skal være rundt ti meter til nærmeste nabobygg. Politiet har ikke oversikt over eventuelle beboere på adressen eller om noen er evakuert fra nabobygg.

