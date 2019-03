Politiet skal avhøre kvinne siktet for drapsforsøk på Jæren

NTB Innenriks

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapsforsøket. Den siktede kvinnen vil bli avhørt i løpet av dagen. Vi har også snakket med fornærmede, som også vil bli avhørt i løpet av dagen, sier politiadvokat Christine Kleppa til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.26 onsdag kveld. Det var den siktede kvinnen selv som kontaktet politiet.

Da nødetatene kom fram til Nærbø i Hå kommune på Jæren, fant de en kvinne i 60-årene med alvorlige knivskader inne i boligen. Hun ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Kvinnens ble torsdag betegnet som lettere skadd, ifølge Stavanger Aftenblad.

Kjente hverandre fra før

Kvinnen som nå er siktet, ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet. Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om hva som førte til pågripelsen, som for øvrig skjedde uten dramatikk.

Politiet ønsker ikke å kommentere om noen av de to kvinnene bor der knivstikkingen skjedde.

– Så vidt vi vet, er det ikke noen kjent familiær relasjon mellom de to kvinnene. Vi vet at de begge er bosatt på Nærbø, og at de to kjenner hverandre fra før, sier Kleppa.

Videre avhør

– Kriminalteknikere har vært på stedet og sikret spor. Etterforskningen vil videre bestå av ytterligere avhør og vitneavhør. Vi skal også kartlegge skadeomfanget til fornærmede, sier politiadvokaten.

Hendelsen skjedde midt i et boligområde på Nærbø, som er et tettsted med drøyt 7.000 innbyggere i Hå kommune på Jæren i Rogaland.

Det er foreløpig ukjent hvordan den siktede kvinnen stiller seg til skyldspørsmålet. Hun blir fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett fredag.