Legemiddelverket anbefaler å ta medisiner som normalt

Mandag ble det opplyst at opptil 7.000 pasienter i Norge kan ha fått for lite medisiner i multidoserullene, men i Aftenposten er Steinar Madsen i Legemiddelverket tydelig på at det handler om mangel på medisin, ikke feil medisin.

Årsaken er at det er legemiddelmangel i Norge på noen medisiner. Leverandøren Norsk Medisinaldepot (NMD) har derfor pakket medisinrullen med de medisinene som er tilgjengelige, og lagt ved et skriv der det står hvilke medisiner som eventuelt mangler i rullen.

– Dette er én setning på arket. Det har vært altfor dårlig merket at det mangler medisiner i multidosen, sier Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Rådet hans til pasienter eller den som har ansvaret for å gi medisiner fra rull til en pasient, er å ta medisinene som er i rullen som normalt, for det er ingenting der som ikke skal være der. I tillegg må man sjekke følgeskrivet nøye for å se om det står at noe mangler i dosene.

