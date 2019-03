Kvinne siktet for drapsforsøk på Jæren

NTB Innenriks

Politiet fikk melding klokken 21.26 onsdag kveld. Det var den siktede kvinnen selv som kontaktet politiet.

Da nødetatene kom fram, fant de en kvinne i 60-årene alvorlig skadd inne i boligen. Hun ble deretter fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Den nå drapssiktede kvinnen ble pågrepet av politiet.

Politiet har ikke ønsket å kommentere om noen av de to kvinnene hadde bostedsadresse på åstedet for knivstikkingen. Den eventuelle relasjonen mellom de to er også foreløpig ukjent.

– Vi er tidlig i etterforskningen, og det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapsforsøket, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Hendelsen skjedde midt i et boligområde på Nærbø, som er et tettsted med drøyt 7.000 innbyggere i Hå kommune på Jæren.

Den siktede kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett fredag.