KFUK-KFUM: – Kampanje fra MIFF kostet oss millioner

Til sammen kom det inn 18,9 millioner kroner til Operasjon Dagsverk (OD) i fjor, 6 millioner under snittet for OD-aksjoner, skriver Vårt Land. Mottakerne mistenker at det skyldes MIFFs kampanje.

Beløpet er en nedgang fra 22,3 millioner året før, skriver Dagen, som meldte om saken først.

At flere organisasjoner oppfordret til å droppe OD, har ­antakelig hatt en stor inn­virkning på resultatet, sier ­daglig leder Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global. De innsamlede pengene gikk til prosjekter i regi av KFUK-KFUM i Palestina.

Fornøyd

MIFF rykket inn helsides annonser med teksten: «Årets OD er en gedigen antiisraelsk kampanje som ­indoktrinerer seks årskull skole­elever til negativt syn på Israel spesielt og jøder generelt».

MIFF-leder Conrad Myrland er fornøyd med at motaksjonen kan ha bidratt til mindre penger i OD-kassen. Også Det mosaiske trossamfunn, ti FpU-fylkeslag og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) var negative til OD-prosjektet i fjor.

PFU-klager

KFUK-KFUM har klaget ni aviser – Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Vårt Land, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Dagsavisen og Dagen – inn for Pressens Faglige Utvalg for brudd på Vær varsom-plakaten på grunn av annonsen.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

