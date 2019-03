Rekordmange lærere søker videreutdanning, men fortsatt ikke nok

NTB Innenriks

Da fristen for å søke etterutdanning gikk ut 1. mars ble det satt ny rekord med over 11.000 søknader. Nå gjenstår det å se om skoleeierne godkjenner søknadene fra sine lærere, noe de skal vurdere innen 15. mars.

Antall lærere som søker videreutdanning i år har økt med mer enn 1.100 fra 2018, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg håper at kommuner, fylkeskommuner og eiere av private skoler godkjenner flest mulig søknader innen fristen, slik at lærere som trenger faglig påfyll, får det, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

Trenger flere

Ifølge Sanner sier lærere som har tatt videreutdanning, at elevene deres lærer mer, og at de selv her blitt mer engasjerte og bedre til å undervise.

Det er fremdeles 25.000 lærere i norsk skole som ikke oppfyller kompetansekravet i matematikk, norsk og engelsk. Skoleeierne har ansvar for at lærerne når kompetansekravene for fagene de underviser i innen 2025. I år er det satt av om lag 1,6 milliarder kroner til videreutdanning.

Populær programmering

Over 800 lærere, nesten tre ganger så mange som i fjor, har søkt om videreutdanning i programmering i år.

– Med de nye læreplanene fra 2020 blir algoritmisk tenkning, koding og programmering en del av flere fag. Vi ønsker å sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, og at de ikke bare bruker teknologien, men lærer å utvikle den. Derfor er jeg veldig glad for at så mange lærere ser hvor viktig det er med mer kompetanse i programmering, sier Sanner.

Nytt av året er tilbud om spesialpedagogikk, som hele 900 lærere ønsker mer kompetanse i.

– Barn og unge må få tidlig og riktig oppfølging, og flere lærere med fordypning i spesialpedagogikk vil kunne bidra til dette, sier Sanner.

Geografiske ulikheter

I snitt er økningen i søknader 11 prosent. Det er imidlertid store ulikheter mellom fylkene når det gjelder utvikling i søknadstallene fra 2018 til i år. I Telemark er det i 2019 kommet inn hele 31 prosent flere søknader, fra 385 i fjor til 505 i år.

I Aust-Agder er økningen på 27 prosent, fra 254 til 322 søknader. Andre steder går det motsatt vei, som i Rogaland, der det var 1.190 søknader i 2018, mens det i år er 5,8 prosent færre, med 1.121.

