Oljeopptur gjør NHO optimistiske til Norges økonomi

Under et presseseminar onsdag løftet NHOs sjeføkonom Øystein Dørum fram fem hovedtrekk ved økonomien som vil danne rammen for vårens lønnsoppgjør:

* Vi er inne i et bredt basert, men forsiktig oppsving i økonomien. De moderate lønnsoppgjørene de siste fem årene kan ta sin del av æren for det.

* Konkurranseevnen i norske bedrifter er bedret, men lønnskostnadene ligger fortsatt 29 prosent over EU-snittet.

* Ledigheten går ned, og det er større press i økonomien.

* Det er lave driftsresultater og rekordhøy lønnsandel i industrien.

* Vekstbildet i verden rundt oss er svakere og mer usikkert. Handelsuro og et kaotisk brexit legger en demper på stemningen internasjonalt.

Oljecomeback

En vesentlig årsak til at optimismen er større i Norge enn ellers i verden, er en etterlengtet opptur for oljeindustrien.

Det kraftige prisfallet i 2014–2015 rammet næringen hardt, og titusener i olje- og oljeservicebransjen mistet jobben. Nå har petroleumssektoren hentet seg sakte, men sikkert inn igjen, og pessimismen i NHOs medlemsbedrifter er snudd til svak optimisme.

– Fra å være veldig lave i 2015 har bedriftsinvesteringene i Fastlands-Norge økt med 30 prosent de siste årene, og vi forventer at de øker med ytterligere 5 prosent årlig i årene framover. I tillegg ventes en økning i oljeinvesteringene på 10 prosent i år, sier Dørum.

– Økningen i oljeinvesteringene blir drevet av økte oljepriser og store kostnadskutt, fortsetter han.

Økt sysselsetting

Positiviteten gjør seg ikke bare gjeldende i oljenæringen. Samlet sett sier NHOs medlemsbedrifter at de vil ansette flere i løpet av det neste året. Det gjelder også i industrien, som ble hardt rammet både av finanskrisen og den påfølgende oljekrisen.

Dørum beskriver jobbveksten i Norge som «overraskende frisk».

– Ifølge nasjonalregnskapet ble det 44.000 flere jobber i løpet av 2018, og AKU-tallene viser enda større vekst, sier han.

– Denne utviklingen tror vi kommer til å fortsette. Inneværende år anslår vi en jobbvekst på 1,5 prosent, blant annet basert på at bedriftene selv sier de kommer til å øke sysselsettingen, fortsetter Dørum.

– Ingen høykonjunktur

Selv om optimismen er større enn den har vært på mange år, er det likevel ikke slik at Norge er på vei inn i en høykonjunktur, understreker Dørum.

– Vi er inne i et konjukturoppsving, men det er flere grunner til å tro at denne oppsvingen blir moderat, sier han.

Sjeføkonomen viser til at viktige vekstdrivere som lavere rente, ekspansive statsbudsjetter og svak kronekurs er på vei bort.

– Vi regner med at Norges Bank vil heve renten med 1,25 prosentpoeng, og siden norske husholdninger er i ferd med å sette verdensrekord i gjeld, vil dette føre til en tilsvarende reduksjon i kjøpekraften. Det vil i sin tur dempe det private forbruket, sier han.

– Det er også vanskelig å tro at vi vil få nye runder med svakere krone. Det er stor grunn til å tro at kronen heller vil styrke seg, sier Dørum.

Høy lønnsandel

I likhet med sin sjef Ole Erik Almlid mener Dørum det er rom for å innfri både arbeidsgiversidens krav om bedret konkurransekraft og LOs krav om reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør.

Han advarer imidlertid mot å øke lønningene for mye.

– I den delen av norsk økonomi som er mest relevant for forhandlingene, nemlig industrien, gikk det overraskende dårlig i fjor. Det var fall i inntjeningen og sågar negative resultater i verkstedsindustrien, og lønn som andel av verdiskapingen i denne delen av næringslivet nærmet seg 90 prosent. Det er det høyeste på 40 år, sier han.

– Vi trenger konkurranseutsatte bedrifter, og de kan ikke ha en annen lønnsvekst enn den som sørger for at de er konkurransedyktige, understreker Dørum.

