NTB Innenriks

Mannen kom seg ut av snømassene ved egen hjelp etter at han ble tatt av et snøskred. Han ble imidlertid stående fast i fjellsiden fordi det var fare for at han ville utløse nye skred dersom han beveget seg.

Raset gikk fra Akselkollen over lysløypa på Storelva i 17-tiden. Klokken 19.45 opplyste politiet at mannen var brakt ut av skredområdet og var fraktet ned til Storelva.

