Kvinner i Forsvaret tema for statsministeren på kvinnedagen

NTB Innenriks

Sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har statsministeren invitert til møte om kvinner, rekruttering og arbeidsmiljø i Forsvaret.

– Regjeringen ønsker å få innspill til det løpende arbeidet med rekruttering, karrieremuligheter, kultur og arbeidsmiljø, opplyser Statsministerens kontor.

Møtet finner sted fire uker etter at en undersøkelse blant over 8.000 ansatte i Forsvaret viste at det fortsatt er problemer med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner sier de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre visse typer arbeidsoppgaver.

I kjølvannet av rapporten ble det presentert flere nye tiltak mot mobbing og seksuell trakassering.

På møtet fredag 8. mars deltar representanter fra Forsvarsdepartementet og ulike nivåer i Forsvaret og tillitsmannsapparatet. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil delta sammen med sjefen for Luftforsvaret og sjefen for Sjøforsvaret.

