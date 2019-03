Politiet utvider overgrepssiktelsen mot barnehageansatt

NTB Innenriks

Siktelsen mot mannen er nå utvidet med ytterligere et forhold. Dette gjelder seksuell handling med et annet barn under 16 år, opplyser politiet i en pressemelding. Mannen er allerede siktet for voldtekt av barn under 14 år.

Det nye forholdet skal være begått i samme barnehage i januar, opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

En rekke vitner og flere barn er avhørt på Barnehuset i Bergen i forbindelse med saken. Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

Han ble pågrepet 4. februar. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Den siktede mannen har jobbet i barnehagen i flere år og beskrives som en omgjengelig og sosial person. Han har vært en populær ansatt og godt likt av både foreldre og kolleger.

(©NTB)