Politi klare til pågripelse etter skudd på buss i Skien

Ifølge politiet kom det melding om at det gikk av et skudd på en buss i Skien like før klokka 21 mandag kveld.

– Politiet har sikret tomhylsa og slått fast at det ikke var et skarpt skudd. Politiet kjenner identiteten til gjerningsmannen og mener å ha lokalisert ham, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

– Det var åtte personer på bussen da det ble skutt. Det skapte jo litt reaksjoner. Vedkommende gikk av bussen i Skien sentrum, sier oppdragsleder Ole Kamben til NTB klokka 0.10, og legger til at politiet har lokalisert mannen og er klare til å aksjonere mot mannen natt til tirsdag.

Den antatte gjerningsmannen er ikke fastboende på adressen der aksjonen pågår.

– Vi vet ikke sikkert hva som befinner seg i magasinet på våpenet nå, men vi mener å ha god kontroll på gjerningspersonen som befinner seg innendørs. Alle er klare til å aksjonere.

