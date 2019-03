Påstand om fem og et halvt års fengsel for tiltalt lege

NTB Innenriks

I Oslo tingrett ble den nå 60 år gamle tidligere legen dømt for uaktsomt drap for ikke å ha hindret samboeren fra å ta en overdose. Ankesaken går for Borgarting lagmannsrett.

Aktor i saken, statsadvokat Andreas Schei, la mandag ned påstand om fengsel i fem og et halvt år. Dette omfatter uaktsomt drap, brudd på helsepersonelloven, bedrageri og dokumentfalsk.

– Hva angår dødsfallet, mener påtalemyndigheten at det skyldes et uhell som følge av en vane med og en avhengighet av å ta store doser morfinpreparater, beroligende midler og sovemidler, som tiltalte forsynte avdøde med, sier statsadvokaten til NTB.

Mannens forsvarer, advokat Arild Holden, ba om at klienten frifinnes for uaktsomt drap og for ett punkt som omfatter brudd på helsepersonelloven. Forsvareren ber også om at legen ikke dømmes til å betale erstatning til Linells to sønner – og subsidiært at han anses på mildest mulig måte.

Legen fant Anne Linell Sundt død i stua i parets felles hjem på Bygdøy 14. desember 2014. Obduksjonsrapporten slo fast at hun døde etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter. Politiet og påtalemyndigheten mener legen var sterkt å bebreide for å ha skrevet ut og gitt samboeren stadig økende mengde slike preparater og at kvinnen i praksis ble medisinert i hjel.

(©NTB)