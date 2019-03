NRK snur – fjerner likevel ikke Michael Jackson fra spillelistene

NTB Innenriks

Michael Jacksons låter skulle opprinnelig tas ut av spillelistene på P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars. Nå snur NRK, bekrefter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som mener beslutningen var feil.

– Det ble tatt en beslutning i går om å tone ned bruken av Michael Jacksons musikk når NRK neste søndag sender den kontroversielle dokumentaren. Beslutningen er basert på gode intensjoner, men i ettertid ser vi at den blir feil, jeg har derfor gjort om på den, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

Tar ikke stilling til skyld

– Beslutningen skaper et inntrykk av at vi tar stilling til Michael Jacksons skyld, noe vi ikke gjør. NRK må skille kunsten fra kunstneren. Dessuten gir beslutningen et inntrykk av at vi boikotter Michael Jacksons musikk. Det gjør vi ikke, sier kringkastingssjefen.

NRKs beslutning kommer etter dokumentarfilmen «Leaving Neverland» om Jackson fra amerikanske HBO. Der anklages han for å ha begått grove overgrep mot to gutter da de var sju og ti år gamle. Michael Jackson døde av hjertestans i juni 2009.

Eriksen understreker at beslutningen ikke var ment som en boikott av Jackson.

– Musikken ble tatt ut av sendinger i de kanalene som spiller Michael Jackson regelmessig slik at musikken ikke skulle dukke opp ukontrollert og ukommentert. I ettertid ser vi imidlertid at publikum og presse har oppfattet det som en boikott, og derfor er det viktig og riktig av oss å gjøre om på denne beslutningen, sier Eriksen.

Sterke reaksjoner

Dette førte til sterke reaksjoner blant annet fra Michael Jacksons norske fanklubb. Også advokat Hans Marius Graasvold var sterkt kritisk til NRKs grep. Han er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet.

– Det er ikke NRKs rolle å vurdere artisters moralske lødighet. Her gjør de seg til både dommer og bøddel i en sak uten at jeg helt ser at det er deres rolle, sa Graasvold til NTB mandag.

Dokumentaren «Leaving Neverland» ble vist i USA 3. og 4. mars. NRK bestemte søndag at de skal sende dokumentaren søndag 10. mars. Også britiske BBC Radio 2 besluttet å fjerne Michael Jacksons musikk fra spillelistene.