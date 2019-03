Mann pågrepet i stor politiaksjon etter skudd på buss i Skien

NTB Innenriks

Dramatikken i Skien begynte på en buss i sentrum mandag kveld da høylytt snakking mellom minst to personer plutselig endte med at et skudd ble avfyrt inne på bussen.

– Vi fikk melding om dette før klokka 21 mandag kveld. Alle som var på bussen gikk forover, mens denne personen gikk av i sentrum, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det skal ha vært rundt åtte personer på bussen, og skuddet skal ha skapt reaksjoner.

– Da vi kom til stedet fant vi en patron. Vi karakteriserer ikke dette som en skarp patron, sier Grindem.

Forskanset

Ut fra beskrivelsene politiet fikk av den mistenkte gjerningsmannen klarte de å identifisere ham. Kort tid senere hadde de lokalisert ham på en adresse i Skien, som ikke er mannens bopel. Den mistenkte er en kjenning av politiet og er i begynnelsen av 40-årene.

– Vi isolerte boligen og tok kontakt. Han ville først ikke ut, sier Grindem.

Rundt 15 politifolk var i sving i aksjonen. Samtidig var gisselforhandlere i Oslo kontaktet og på vei til Skien.

– De har bistått underveis, bekrefter Grindem.

Overga seg

Ved midnatt opplyste politiet at de var klare til å aksjonere og gå inn i boligen. 0.20 meldte politiet på Twitter at mannen var pågrepet.

– Da vi var på vei inn, kom han frivillig ut. Han ble tatt med i arrest, og derfra blir dette håndtert på vanlig vis. Det vil bli en ransaking, og så blir det nok avhør av ham og de aktuelle vitnene, sier Grindem.

Politiet er fremdeles ikke sikre på bakgrunnen for skytingen på bussen.

