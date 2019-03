Legemiddelverket: 7.000 pasienter er omfattet av medisinsaken

NTB Innenriks

Det opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Han understreker at det ikke dreier seg om feil medisiner.

– Medisinene i posene er riktig. Ingen trenger å være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangler på medisiner, sier Madsen.

Overfor NTB understreker strategidirektør Miriam Skåland i NMD at de 7.000 pasientene kan være rammet av legemiddelmangel, men at det ikke medfører riktighet å si at de 7.000 er rammet av feilpakking.

Kalt inn til møte samme dag

Saken ble kjent i Rogalands Avis mandag morgen. Allerede samme ettermiddag kalte Statens legemiddelverk leverandøren av medisinene, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet. Deretter ble det nok et møte mandag formiddag.

Så langt har flere leger i Stavanger, Kristiansand og Trondheim oppdaget alvorlige feil i pakkene med ferdigdoserte tabletter. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner.

NMD opplyste mandag at alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget, og de beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sa strategidirektør Skåland.

Høie: Viktig å finne ut hva som har skjedd

Han mener saken viser hvor viktig det er å ikke bare se på pris, men også på kvalitet og sikkerhet når det offentlige gjør innkjøp.

Helseminister Bent Høie (H) understreket i en kommentar til NTB at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd. Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik, og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, sa helseministeren.